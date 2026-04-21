Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму начали капремонт федеральной трассы «Новороссия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. В Крыму начат капремонт 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия»: от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка. Завершить работы планируется в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе дорожно-строительной компании «ВАД».

Источник: РИА "Новости"

«В Джанкойском районе Крыма специалисты “ВАД” приступили к капитальному ремонту дороги Р-280 “Новороссия” на участке с 494 по 509 км. Модернизация трассы от Джанкоя до Симферополя вошла в план скоростного маршрута “Азовское кольцо”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано расширение дороги с двух до четырех полос, барьерное ограждение и разрешенная скорость — 120 км/ч.

Работы ведутся без перекрытия движения: сначала построятся две новые полосы вдоль существующей дороги, затем движение переключат на них и модернизация трассы продолжится. Состав асфальтобетона, как на трассе «Таврида», устойчив к жаре до +64 градуса и морозам до −22.

Р-280 «Новороссия» обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, связь с Мариуполем и Мелитополем. Капремонт улучшит транспортную инфраструктуру и качество жизни населения, подчеркнули в компании.

Часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше