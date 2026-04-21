Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы по строительству первой АЭС в Казахстане идут по графику

Возможности Казахстана в развитии атомной энергетики безграничны, стране нужны не менее 4 АЭС.

Источник: Пресс-служба Минэнерго Казахстана

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Работы по строительству первой атомной электростанции в Казахстане идут по графику, заявил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Он не согласился с мнением журналистов о некоем «затишье» в процессе.

«Наоборот, работы идут полностью в соответствии с графиком на первой площадке станции “Балхаш” рядом с поселком Улкен», — подчеркнул он.

По словам Саткалиева, полностью завершены проектные изыскательные работы.

«Россияне провели инжиниринговые изыскания, провели гидрологию, гидротехнику, провели работы, связанные с забором проб почвы, воды», — добавил глава ведомства.

В рамках изысканий, напомнил он, пробурено более 60 скважин для определения пригодности площадки.

«В соответствии с требованиями МАГАТЭ мы уже приступили к годичному мониторингу. В течение года мониторятся все базовые по качеству воды. Эти данные будут включены уже в окончательный проект строительства. И в принципе мы уже приступили к подбору оборудования», — констатировал он.

Говоря в целом о строительстве АЭС, Саткалиев отметил, что это «достаточно длительный процесс».

«Нужно понимать масштаб и сложность строительства, не только технологическую, принимая во внимание объем строительных работ, организации производства оборудования соответствующего. То есть в среднем в мире где-то 5−7 лет идет проектирование, и где-то 10−15 лет идет строительство», — подчеркнул он.

14 июня Агентство по атомной энергии Казахстана объявило о том, что «Росатом» предоставил самые оптимальные условия по строительству атомной станции и был выбран лидером консорциума по возведению АЭС.

Первую атомную электростанцию в Казахстане планируют построить к 2035−2036 годам в Алматинской области, на побережье озера Балхаш.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше