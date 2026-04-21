Назвал самый подешевевший в России продукт питания

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год. В третью неделю апреля его стоимость оказалась на 32,4% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Руспродсоюза».
В пятёрку самых подешевевших продуктов также вошли капуста (минус 29,3%), свекла (минус 20,1%) и лук (минус 17,9%).
На прошлой неделе Росстат сообщил о нулевой инфляции за период с 7 по 13 апреля. Однако с начала года рост цен всё равно остаётся рекордным за последние десять лет.
Основной скачок пришёлся на первые недели января, когда НДС повысили с 20 до 22%.