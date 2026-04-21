5 изменений выплаты денег с мая: к чему готовиться в Волгограде

С 1 мая 2026 года волгоградцев ждут пять финансовых изменений. Разбираемся, что поменяется в кошельках жителей региона.
Пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, фиксированную выплату поднимут вдвое — до 19 169 рублей. Пересчитают автоматически, бегать с заявлениями не придется.
Детские пособия за май волгоградским семьям перечислят досрочно: деньги поступят 29−30 апреля, а не в привычные сроки до 3 мая. Речь о едином пособии на детей до 17 лет, выплатах беременным, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих и выплатах на детей военнослужащих срочной службы, — пишет МК.
С 22 мая скорректируют правила оформления единого пособия для многодетных — порядок назначения изменится.
Работающим волгоградцам стоит прикинуть отпускные заранее: в мае всего 19 рабочих дней (151 час при 40-часовой неделе), поэтому выплаты за отдых могут выйти меньше обычного.
И последнее: с начала мая в России запретили вывозить аффинированные золотые слитки тяжелее 100 граммов. Правило касается и обычных граждан, и бизнеса. Исключение — страны Евразийского экономического союза: через аэропорты такие слитки перевозить можно.
