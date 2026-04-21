5 изменений выплаты денег с мая: к чему готовиться в Волгограде

Детские пособия за май волгоградским семьям перечислят досрочно: деньги поступят 29−30 апреля, а не в привычные сроки до 3 мая. Речь о едином пособии на детей до 17 лет, выплатах беременным, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих и выплатах на детей военнослужащих срочной службы, — пишет МК.