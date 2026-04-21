«Руспродсоюз» назвал картофель самым подешевевшим за год продуктом в РФ

Картофель за последний год сильнее всего подешевел среди всех продуктов питания в России. По данным на третью неделю апреля его цена упала почти на треть — на 32,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Руспродсоюз».
В список самых подешевевших овощей также вошли капуста, свекла и лук. Цена на капусту снизилась на 29,3 процента, на свеклу — на 20,1 процента, а на лук — на 17,9 процента.
На прошлой неделе Росстат рассказал, что с 7 по 13 апреля рост цен в стране полностью остановился. Хотя до этого три недели подряд инфляция оставалась на высоком уровне.
При этом общая инфляция с начала года всё равно выше, чем в среднем за последние десять лет. Главная причина — очень сильный скачок цен в первые недели января.
Напомним, что в 2024 году Россия заняла пятое место в мировом производстве картофеля, обеспечив каждую двадцатую тонну продукции. Всего мировое производство картофеля в 2024 году достигло 390,4 миллиона тонн.