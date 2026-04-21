Цены на такси выросли в три раза в Нижнем Новгороде из-за снегопада

Жители Нижнего Новгорода отмечают рост цен на такси по городу. Также информация содержится на сайте популярного сервиса.
Стоимость такси по городу выросла в три раза, независимо от направления. Нижегородцы уже пожаловались на это в соцсетях. Причиной роста цен местные жители считают неожиданно выпавший в городе снег.
Напомним, что за апрель в Нижнем Новгороде выпал 171% месячной нормы осадков. Показатели по осадкам почти идентичны аномальным значениям января. Апрельский снегопад уже успел спровоцировать пробки и массовые аварии на нижегородских трассах.