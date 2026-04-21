Первые жертвы ИИ. Как «запрячь» искусственный интеллект в работу на человека?

По силам ли будет та ответственность специалистам, привыкшим во всем полагаться на ИИ? К решению проблемы участники дискуссии так и не пришли. Да этого и не предполагалось. А искусственный интеллект уже вовсю шагает по стране и регионам ПФО в частности. Он внедряется там, где есть большие данные, объяснил корреспонденту «РГ» к.э.н., доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Тронин: «Это нефтехимия, ведущие регионы — Татарстан и Башкирия. Здесь ИИ прогнозирует износ оборудования и оптимизирует процессы нефтепереработки. Это машиностроение (КамАЗ, АвтоВАЗ). На таких предприятиях в его ведении — беспилотные технологии и ИИ-контроль качества на конвейере. Третья сфера — госуслуги. Яркий пример — Нижний Новгород, активно внедряющий ИИ в систему “Умный город” и управление трафиком». Эра ИИ вступает в свои права. Так что лавировать между порогами и водоворотами придется.