Первые жертвы ИИ. Как «запрячь» искусственный интеллект в работу на человека?

Искусственный интеллект, с которым многое стало легко и просто, несет с собой и много проблем. Эта неожиданная мысль прозвучала в Ульяновске на оптимистичной в целом дискуссионной площадке. Обмен мнениями на тему высокотехнологичной экономики с участием федеральных экспертов прошел в рамках форума, посвященного развитию региона. Корреспондент «РГ» побывал на мероприятии. В центре внимания, конечно, была Ульяновская область, так что для расширения географии и понимания ситуации в целом по ПФО автор счел нужным обратиться и к другим, не участвовавшим в форуме, аналитикам.
Сквозная технология.
В Ульяновской области с IT-сферой все в порядке. Об этом говорит статистика, которую привел один из участников беседы, основатель компаний ITECH.group и ZeBrains, меценат Александр Щербина. Конечно, комплимент в сторону хозяев площадки — святое дело. Тем более что обе созданные им компании — местные по происхождению. Но и со статистикой не поспоришь.
«В последнем рейтинге Рунета в топ-10 AI-разработчиков Российской Федерации расположились целых три компании из Ульяновска. И это очень крутой результат», — доложил он.
Обзор состояния дел на этом направлении по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в целом привел генеральный директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян, к которому корреспондент «РГ» обратился как раз за расширением географии. Собеседник взял за основу исследование ученых из Уфы «Искусственный интеллект в среде региональной экономики на примере субъектов Приволжского федерального округа».
«Лидерами в Поволжье по ИИ-зрелости регионов выступают Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Саратовская и Ульяновская области. ИИ уже используется в промышленности для оптимизации производственных цепочек, предиктивного обслуживания оборудования, управления логистикой, а также в здравоохранении, управлении городами и цифровой инфраструктуре. Важно, что ИИ становится не “отдельной” отраслью, а сквозной технологией, которая может существенно повысить эффективность практически всех секторов экономики за короткое время», — рассказал собеседник «РГ».
По его словам, ведущие мировые корпорации ежемесячно вкладывают десятки миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для ИИ — от дата-центров и суперкомпьютеров до крупных моделей машинного обучения. Лидеры этой индустрии (Amazon, Microsoft, Google, Nvidia) вкладывают в месяц средства, сравнимые с годовым бюджетом РФ, сообщает эксперт. В этой гонке России и ПФО логично действовать асимметрично, опираясь на сильную школу физики и математики, считает он. Здесь у федерального округа есть мощные точки роста — это Национальный центр физики и математики в Сарове, крупные физико-математические центры в Нижнем Новгороде, Казани, Перми и Ульяновске. В этих центрах должны формироваться узкоспециализированные ИИ-модели, алгоритмы для цифровых двойников заводов, квантовых и криптографических задач, а также программных решений для промышленности, энергетики и медицины.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры промышленного менеджмента МИСИС, старший преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Малашенко, к которому корреспондент «РГ» обратился также вне форума, среди наиболее «продвинутых» назвал Нижегородскую область, где оборот IT-отрасли за 2025 г. вырос на 46 процентов, до рекордных 97,7 млрд рублей.
«Искусственный интеллект уже играет важную роль как ключевой драйвер производительности, особенно в промышленности и госуправлении. Татарстан и Башкортостан входят в число лидеров по числу компаний, внедряющих ИИ (от 301 до 550 организаций в каждом), а Нижегородская область уже использует 22 сервиса ИИ в госуправлении, от компьютерного зрения до анализа космических снимков», — сообщил эксперт.
В чем угроза?
Развитие искусственного интеллекта — веяние времени, и спорить с этим бессмысленно. Но есть нюансы, которые делают движение в этом направлении похожим на путешествие по бурной реке с порогами и водоворотами. Многие участники дискуссионной площадки, будучи людьми, несомненно, прогрессивными, все же сочли нужным озвучить свои нехорошие предчувствия.
Александр Тузов, директор АО «ГНЦ НИИАР» (НИИ атомных реакторов, г. Димитровград Ульяновской области), первый заместитель генерального директора АО «Росатом Наука», прогнозирует в связи с появлением ИИ резкое снижение качества кадров: «Специалистов, способных работать в мультидисциплинарном режиме, что очень важно для исследовательских областей знаний, все меньше. Появление искусственного интеллекта не столько облегчает и автоматизирует работу, сколько вышибает когнитивные способности у рядовых сотрудников. Мы это еще увидим буквально в течение нескольких ближайших лет, когда начнут приходить выпускники из институтов, которые не в состоянии написать элементарное эссе с помощью ChatGPT».
Ему вторит ректор Ульяновского государственного университета (УлГУ), доктор физико-математических наук, профессор, председатель ректоров вузов Ульяновской области Борис Костишко: «Мы действительно попали в очень интересную для университета вилку, когда мы запретить не можем и возглавить не хотим. То, что это вредно, мы прекрасно понимаем. У нас есть даже такой термин — “катастрофа-36”. Все аналитики сошлись на том, что к 2036 году будет просто крах образования, когда люди перестанут получать компетенции. У них не будет знаний. Они будут просто использовать какие-то электронные инструменты, чтобы в школах делать домашние задания, рефераты. Это очень большая проблема для нас».
И первой жертвой ИИ станет, как ни парадоксально, породившая его IT-сфера, считает основатель компаний ITECH.group и ZeBrains Александр Щербина.
«Это большой вызов, потому что искусственный интеллект лишает человека монополии на знание. Он стремительно развивается и заменяет целые пласты профессий. Я думаю, что самым пострадавшим от искусственного интеллекта будет непосредственно наш IT-сектор. Первые, кто будет лишен работы, — это достаточно большое количество айтишников. По моим ощущениям, пройдут год-два-три, и не менее трети специалистов отрасли будут не нужны. Искусственный интеллект в первую очередь заменяет людей с высшим образованием. Не доставщиков пиццы. Не тех, кто делает что-то руками. А в первую очередь людей, которые мыслят, думают, анализируют. ИИ даже способен на прогнозирование и выводы. Что остается человеку? Ответственность за его применение».
Шагает по стране.
По силам ли будет та ответственность специалистам, привыкшим во всем полагаться на ИИ? К решению проблемы участники дискуссии так и не пришли. Да этого и не предполагалось. А искусственный интеллект уже вовсю шагает по стране и регионам ПФО в частности. Он внедряется там, где есть большие данные, объяснил корреспонденту «РГ» к.э.н., доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Тронин: «Это нефтехимия, ведущие регионы — Татарстан и Башкирия. Здесь ИИ прогнозирует износ оборудования и оптимизирует процессы нефтепереработки. Это машиностроение (КамАЗ, АвтоВАЗ). На таких предприятиях в его ведении — беспилотные технологии и ИИ-контроль качества на конвейере. Третья сфера — госуслуги. Яркий пример — Нижний Новгород, активно внедряющий ИИ в систему “Умный город” и управление трафиком». Эра ИИ вступает в свои права. Так что лавировать между порогами и водоворотами придется.