Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развитие застройки в границах пяти улиц в историческом центре обсудили в Самаре

В центре Самары планируют среднеэтажную застройку с коммерческими объектами.

Источник: минград Самарской области

В Самаре прошло обсуждение концепции проекта КРТ в исторической части города. Речь идет об участке в границах улиц Садовая, Галактионовская, Молодогвардейская, Рабочая, Льва Толстого. Проект называется «5 кварталов», рассказали в минграде Самарской области.

«На территории предполагаемой площадки под КРТ находятся 53 ценных градоформирующих объекта, 23 региональных объекта культурного наследия и один федеральный ОКН», — прокомментировала пресс-служба министерства.

На этой территории находится немало аварийного жилья, откуда уже переселили людей. Власти обещают сохранить объекты культурного наследия, а новые здания встроить в сложившуюся историческую среду.

На участке в центре Самары планируют среднеэтажную застройку с магазинами на первых этажах, подземными паркингами и пешеходными зонами, школу и детский сад.