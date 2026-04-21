Развитие застройки в границах пяти улиц в историческом центре обсудили в Самаре

В Самаре прошло обсуждение концепции проекта КРТ в исторической части города. Речь идет об участке в границах улиц Садовая, Галактионовская, Молодогвардейская, Рабочая, Льва Толстого. Проект называется «5 кварталов», рассказали в минграде Самарской области.
«На территории предполагаемой площадки под КРТ находятся 53 ценных градоформирующих объекта, 23 региональных объекта культурного наследия и один федеральный ОКН», — прокомментировала пресс-служба министерства.
На этой территории находится немало аварийного жилья, откуда уже переселили людей. Власти обещают сохранить объекты культурного наследия, а новые здания встроить в сложившуюся историческую среду.
На участке в центре Самары планируют среднеэтажную застройку с магазинами на первых этажах, подземными паркингами и пешеходными зонами, школу и детский сад.