Поезд Победы отправится в праздничный тур по станциям КрасЖД в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состав, сформированный в рамках специального проекта КрасЖД, посвященного Великой Победе, проедет по праздничному маршруту: он сделает остановки в 5 городах региона.

Источник: НИА Красноярск

23 апреля: 10:00 — Иланский, 17:00 — Канск.

29 апреля: 10:00 — Назарово, 17:00 — Ачинск.

4 мая: 12:00 — Красноярск.

Поезд Победы — это передвижная историческая экспозиция, состоящая из платформ с военной техникой, вагона-теплушки и вагона-сцены для артистов агитбригады.

Его ведет паровоз — символ участия железнодорожников в Великой Отечественной войне. За её годы труженики Красноярской магистрали подготовили и отправили на фронт 139 паровозов — почти половину всего локомотивного парка. 56 паровозных бригад — машинистов и помощников — работали на прифронтовых маршрутах.

Паровозы-памятники установлены на 8 станциях КрасЖД. Одна из них — Иланская, где Поезд Победы сделает первую остановку.

На каждой станции пройдет двухчасовая историческая реконструкция прибытия эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года. Мероприятие состоит из двух частей. В течение первого часа — встреча поезда и концерт агитбригады, второго — знакомство с историей военной техники.

Чтобы воссоздать атмосферу того времени, железнодорожники разместили на платформах образцы вооружения Красной армии — легендарное ударное оружие переломных сражений: дальнобойные гаубицы, зенитные и противотанковые пушки. Во время стоянки об этих редких экспонатах, а также роли Красноярской железной дороги в Великой Отечественной войне расскажут волонтёры.

Театрализованные выступления фронтовой агитбригады состоятся на особой сцене — железнодорожной платформе, с которой прозвучат любимые песни военных лет. Также артисты исполнят хореографическую композицию «Журавли», посвященную бойцам, не вернувшимся с фронта.

Цель проекта — сохранение истории о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и дань памяти всем, кто защищал нашу Родину от фашизма, в том числе железнодорожникам — участникам сражений и труженикам тыла.