В Красноярском крае стартовал прием заявок на субсидии для переработчиков молока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начался отбор получателей субсидий для предприятий, занимающихся переработкой сырого молока. Прием заявок открыло краевое министерство сельского хозяйства.
Поддержка предназначена для сельхозорганизаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, выпускающих молочную продукцию. В 2026 году на эти цели предусмотрено 38,6 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Средства направят на частичное возмещение затрат, включая закупку сырого молока, оплату энергоресурсов, содержание производственных помещений и оплату труда сотрудников. Также предприятия могут рассчитывать на поддержку при приобретении техники и реализации инвестпроектов.
В 2025 году перерабатывающие предприятия региона обработали 280 тыс. тонн сырого молока. В прошлом году субсидии получили 13 производителей.
Программа действует в Красноярском крае с 2024 года.