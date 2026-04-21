В Волгограде выросли цены в общепите из-за закрытия ресторанов

Они повысились меньше, чем обычно в марте. Так, стали дороже куриные яйца из-за роста спроса в преддверии праздника. При этом в целом за год яйца подешевели на 17,11%. Подорожала также продукция предприятий общественного питания. У организаций увеличились затраты на закупку продуктов и оплату труда, выросла налоговая нагрузка. Это было учтено в стоимости блюд. В числе других причин — закрытие в областном центре ряда ресторанов и кафе, что привело к сокращению предложения на рынке. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сворачивании деятельности нескольких известных в городе заведений общественного питания.