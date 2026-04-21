Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестиции в экономику Красноярска приблизились к 250 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объем инвестиций средних и крупных компаний Красноярска приблизился к 250 млрд рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объем инвестиций средних и крупных компаний Красноярска приблизился к 250 млрд рублей.

По оценке главы города Сергея Верещагина, показатель продолжает расти: за прошлый год он увеличился на 34,4%.

Существенный вклад в динамику обеспечивает промышленный сектор — в городе работает около 3,8 тысячи предприятий различного масштаба.

«Важно и дальше искать точки роста инвестиций в экономику и количества рабочих мест. Эту задачу вижу в числе приоритетных для развития Красноярска», — отметил Сергей Верещагин.