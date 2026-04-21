Инвестиции в экономику Красноярска приблизились к 250 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объем инвестиций средних и крупных компаний Красноярска приблизился к 250 млрд рублей.
По оценке главы города Сергея Верещагина, показатель продолжает расти: за прошлый год он увеличился на 34,4%.
Существенный вклад в динамику обеспечивает промышленный сектор — в городе работает около 3,8 тысячи предприятий различного масштаба.
«Важно и дальше искать точки роста инвестиций в экономику и количества рабочих мест. Эту задачу вижу в числе приоритетных для развития Красноярска», — отметил Сергей Верещагин.