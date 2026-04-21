«ФинЗОЖ»: регистрация стартовала

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во второй раз на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи “Бирюса”» состоится смена «ФинЗОЖ». Она пройдет со 2 по 6 июля и будет посвящена финансовой культуре.
Образовательная программа будет сосредоточена на практических аспектах: ответственном отношении к финансам, противодействии мошенничеству, развитии просветительских инициатив. Команды смогут поработать с экспертами, разобрать реальные кейсы и подготовить собственные проекты.
Отдельный образовательный трек предусмотрен для участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Смена станет дополнительной площадкой для углубления знаний, обмена опытом и подготовки к финальному этапу олимпиады, который состоится осенью в Красноярске.
На смене также пройдёт конкурс «Росмолодёжь. Гранты», где молодые люди смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив.
Регистрация на всероссийскую смену «ФинЗОЖ’открыта до 2 мая в системе “Молодёжь России” по ссылке.
Отметим, в этом году форум состоится в 20-й раз и объединит более 3000 участников.