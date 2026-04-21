Эксперт рассказала об «уберизации» банков в ближайшем будущем

— Население России — порядка 150 млн человек. Оно хорошо с точки зрения финансов и цифровых услуг продвинуто. Конкуренция как на рынке банковских и финансовых услуг, так и на рынке цифровых услуг — жесточайшая. Если не вступать в открытые партнерства, если не находить и не давать ценность для клиента, то на очень коротком горизонте компания или организация проиграет. Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути «уберизации». То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений, банк может предлагать своим клиентам оплатить не только своей картой, но и другой, — заявила она.