Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала об «уберизации» банков в ближайшем будущем

Банки могут пойти по пути «уберизации», чтобы дать лучшее предложение клиенту. Процесс коснется также.

Банки могут пойти по пути «уберизации», чтобы дать лучшее предложение клиенту. Процесс коснется также крупных маркетплейсов и торговых площадок. Об этом рассказала в интервью РБК первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

— Население России — порядка 150 млн человек. Оно хорошо с точки зрения финансов и цифровых услуг продвинуто. Конкуренция как на рынке банковских и финансовых услуг, так и на рынке цифровых услуг — жесточайшая. Если не вступать в открытые партнерства, если не находить и не давать ценность для клиента, то на очень коротком горизонте компания или организация проиграет. Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути «уберизации». То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений, банк может предлагать своим клиентам оплатить не только своей картой, но и другой, — заявила она.

По ее словам, появление таких проектов на рынке возможно уже в 2027 году. Это может быть решение на базе искусственного интеллекта с цифровой логикой, когда по своему запросу клиент получит не просто конкретное предложение банка или маркетплейса, а лучшее для него.

— При предоставлении лучшего предложения для клиента неважно, кто источник этого предложения — вы говорите, я хочу желтый пиджак с такими-то пуговицами, и у вас должно быть решение, которое вам говорит: смотрите, вот они, все желтые пиджаки, которые в этой стране продаются на разных площадках, выберите для себя лучший. Глазами банка или глазами организации это называется «агент лучшей цены», — отметила Скоробогатова.

Фото: пресс-служба ВТБ.