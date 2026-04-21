Производство яиц возросло в Нижегородской области на 11%

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в первом квартале 2026 года произвели мяса, молока и яиц больше, чем в 2025-м, об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
За три месяца текущего года было произведено 54 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В структуре мясного производства доля птицы составила 46%, свиней — 45% и 9% — крупного рогатого скота», — отмечается в сообщении.
В январе-марте текущего года сельскохозяйственные организации Нижегородской области произвели 154 тысячи тонн молока, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Крупнейшими производителями молока стали предприятия из Богородского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского муниципальных округов. На эти районы приходится более трети общего объема производства.
«Средний надой молока на одну корову в области достиг 2164 килограмма, что на 54 килограмма больше, чем в 2025 году», — рассказали в Нижегородстате.
Производство яиц возросло на 11% и составило 314 миллионов штук.