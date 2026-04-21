Участники СВО с Кубани получили льготную ипотеку

Правительство расширило «Дальневосточную и арктическую ипотеку» на 11 территорий.

Источник: Комсомольская правда

Минфин России проинформировал о корректировке условий «Дальневосточной и арктической ипотеки». Как указано на официальном сайте ведомства, кабинет министров утвердил соответствующие поправки. Теперь претендовать на получение льготного жилищного кредита вправе граждане, принимавшие участие в отражении вооружённого вторжения и предотвращении диверсий на границе, а также на территориях, сопредельных с зоной боевых действий.

Прежняя редакция программы предусматривала такую возможность исключительно для бойцов, выполнявших задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В число регионов, где проходят службу новые категории получателей, вошли: Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район Кубани, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Помимо этого, воспользоваться льготой смогут сотрудники государственных и муниципальных медицинских организаций, располагающих лицензией на врачебную деятельность (в том числе если она является дополнительной, а основной ОКВЭД — иной). В эту категорию включены, например, работники домов престарелых и территориальных подразделений соцзащиты.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что нововведения позволят охватить поддержкой большее количество россиян, повысить их жилищные условия и стимулировать приток профильных специалистов на Дальний Восток и в арктические районы. По его словам, на данный момент льготной ипотекой воспользовались свыше 200 тыс. семей.

