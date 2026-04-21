Первый автодорожный мост Россия-КНДР откроют в июне этого года

Мост строят через реку Туманная.

Источник: пресс-служба правительства Приморского края

В Хасанском районе Приморья состоялась торжественная стыковка пролетного строения нового автомобильного моста через реку Туманная, который впервые соединит Россию и КНДР прямым автодорожным сообщением. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Запуск движения запланирован на июнь 2026 года — после завершения асфальтирования, установки освещения и финальных пусконаладочных работ. Министр транспорта России Андрей Никитин дал старт проекту по видеосвязи.

Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут — по мосту Дружбы через реку Туманную. Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором.

подчеркнул министр

Протяженность мостового перехода составит почти пять километров, из которых около одного километра — непосредственно мост с двумя полосами движения. В строительстве задействовано более 70 специалистов и 30 единиц техники, использовано свыше пяти тысяч тонн металлоконструкций и девять тысяч кубометров бетона, что обеспечивает соответствие объекта самым строгим стандартам безопасности. Параллельно в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» ведется возведение современного пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами и пропускной способностью до 300 автомобилей в сутки.

Открытие моста создаст новые возможности для предпринимателей, туристов и студентов: за последний год около десяти тысяч россиян посетили КНДР, и большинство из них проезжали именно через Приморский край.

Ранее «КП» писала, что Приморье стало главным звеном в новом турмаршруте трех стран.

