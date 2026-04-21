Первый автодорожный мост Россия-КНДР откроют в июне этого года

Протяженность мостового перехода составит почти пять километров, из которых около одного километра — непосредственно мост с двумя полосами движения. В строительстве задействовано более 70 специалистов и 30 единиц техники, использовано свыше пяти тысяч тонн металлоконструкций и девять тысяч кубометров бетона, что обеспечивает соответствие объекта самым строгим стандартам безопасности. Параллельно в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» ведется возведение современного пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами и пропускной способностью до 300 автомобилей в сутки.