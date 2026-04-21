Крым нарастил собственные доходы на 20% за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.

Источник: РИА "Новости"

«Собственные доходы Крыма вросли более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. За этим результатом стоит несколько факторов: прежде всего рост экономической активности, усиление взаимодействия с бизнес-сообществом, увеличение фонда оплаты труда», — сказал крымский премьер.

Как уточнил Гоцанюк, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год увеличились почти на 25%, от налога на прибыль — на 16%.

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности республики, выросли на 25%, добавил председатель Совмина РК.

«В целом в бюджет Крыма (в 2025 году — ред.) поступило почти 302 миллиарда рублей. Плановые показатели перевыполнены на 4,5%», — отметил крымский премьер.

Кроме того, за год в регионе создано свыше 9000 рабочих мест, а средняя зарплата выросла на 17% и составила 63,8 тысячи рублей, проинформировал Гоцанюк.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше