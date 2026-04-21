Крым нарастил собственные доходы на 20% за год

«Собственные доходы Крыма вросли более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. За этим результатом стоит несколько факторов: прежде всего рост экономической активности, усиление взаимодействия с бизнес-сообществом, увеличение фонда оплаты труда», — сказал крымский премьер.
Как уточнил Гоцанюк, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год увеличились почти на 25%, от налога на прибыль — на 16%.
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности республики, выросли на 25%, добавил председатель Совмина РК.
«В целом в бюджет Крыма (в 2025 году — ред.) поступило почти 302 миллиарда рублей. Плановые показатели перевыполнены на 4,5%», — отметил крымский премьер.
Кроме того, за год в регионе создано свыше 9000 рабочих мест, а средняя зарплата выросла на 17% и составила 63,8 тысячи рублей, проинформировал Гоцанюк.