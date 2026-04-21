В Севастополе начинают строить тоннель

«Город растет, машин все больше, и нам нужны новые, современные решения, чтобы разгрузить дороги и сделать поездки комфортнее. Сегодня мы запускаем большой и очень важный проект: строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова», — сообщил он.
Реализация проекта поможет разгрузить улицу Адмирала Октябрьского и площадь Восставших, где сейчас часто возникают пробки.
Кроме того, это позволит значительно улучшить сообщение между районами, и добраться из одной части города в другую станет гораздо быстрее и проще.
«Плюс, мы не только построим тоннель, но и реконструируем прилегающие улицы — Пожарова, Генерала Петрова, Стрелецкий спуск, а на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска появится современная кольцевая развязка», — добавил Развожаев.
Сейчас на месте будущей стройки уже кипит работа: подрядчики огораживают территорию, обустраивают временные дороги для техники и готовятся к переносу коммуникаций. В рамках работ планируют отремонтировать и лестницу, ведущую к улице Карантинной.
Тоннель длиной 317 метров будет двухполосным. По плану его должны завершить его к декабрю 2029 года.