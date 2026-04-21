Freedom Holding Corp. готовится выйти на банковский рынок Грузии

Freedom Holding Corp. продолжает масштабную международную экспансию, последовательно реализуя стратегию построения глобальной финансовой экосистемы. Новым подтверждением этих амбиций стала подготовка к выходу на банковский рынок Грузии. О планах холдинга официально сообщила глава Национального банка этой страны Натия Турнава. По ее словам, структура, связанная с предпринимателем Тимуром Турловым, находится в активной фазе консультаций с регулятором и готовит пакет документов для получения лицензии. Несмотря на то что формальная заявка еще не подана, создана совместная рабочая группа. Детали проекта обсуждались в том числе на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Регулятор выражает заинтересованность в приходе нового игрока, отмечая, что материнская компания уже получила необходимые одобрения в своей юрисдикции и направила ресурсы на реализацию инициативы.