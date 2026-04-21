Декларационная кампания: кто в Татарстане должен отчитаться перед налоговой службой

Ожидается, что в бюджет республики поступит 5,5 миллиардов рублей. Глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин рассказал, кто обязан декларировать свои доходы и на какие льготы можно рассчитывать.
Гражданам Татарстана необходимо представить декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля, а уплатить налог — до 15 июля. Эта норма распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, а также на нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих.
Декларированию подлежат доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности менее установленного минимального срока, от сдачи имущества в аренду, продажи ценных бумаг, выигрышей в лотерею (в пределах определенной суммы), из зарубежных источников, а также при получении дорогостоящих подарков от неблизких родственников.
Существуют исключения, когда подача декларации не требуется. К таковым относятся, например, продажа недвижимости, которой владели более пяти лет, имущества, полученного в наследство или в дар от близких родственников, а также продажа единственного жилья, находившегося в собственности минимум три года.
С 2021 года семьи с несовершеннолетними детьми освобождаются от уплаты налога на доходы от продажи недвижимости. С 2026 года этот перечень расширен и включает детей-инвалидов и детей, родившихся до 1 января текущего года.
В 2025 году налоговыми органами Татарстана получено 556 тысяч деклараций, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Наблюдается увеличение числа граждан, воспользовавшихся упрощенным порядком получения налоговых вычетов: с 29 тысяч в 2024 году до 55 тысяч в 2025. Это свидетельствует о росте налоговой дисциплины, подчеркнул начальник управления.
Значительно выросла доля деклараций, поданных через личный кабинет налогоплательщика, составив 96%. Ожидается, что в казну республики поступит более 5,5 миллиардов рублей, что на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.
Глава УФНС по РТ отметил снижение уклонений от налогообложения: количество выявленных нарушений сократилось до пяти тысяч против более восьми тысяч в предыдущем году. По итогам проверок начислено сто миллионов рублей штрафов.
Также отмечен рост числа граждан, зарабатывающих более 1 миллиарда рублей в год: с 37 человек в 2024 году до 39 в 2025. Всего было подано 121 тысяча деклараций с такими доходами.
Подавать декларацию удобнее всего через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», что позволяет автоматизировать большую часть операций. Сервисом пользуются почти 2 миллиона жителей республики, функционал кабинета постоянно расширяется.