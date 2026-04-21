Декларационная кампания: кто в Татарстане должен отчитаться перед налоговой службой

В 2025 году налоговыми органами Татарстана получено 556 тысяч деклараций, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Наблюдается увеличение числа граждан, воспользовавшихся упрощенным порядком получения налоговых вычетов: с 29 тысяч в 2024 году до 55 тысяч в 2025. Это свидетельствует о росте налоговой дисциплины, подчеркнул начальник управления.