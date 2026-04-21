Зачем Арктике пермский кабель. Интернет придёт на Север

Эта нить очень хрупкая, как ёлочная игрушка. Поэтому её одевают в прочную «кольчугу», слой за слоем. Сначала волокна упаковывают в стальную трубочку (модуль) и заполняют гидрофобным гелем — он защищает от влаги и не даёт воде растекаться при повреждении. Потом такие трубочки скручивают в жгуты — как нитки в пряжу. Затем на заготовку накладывают расплавленный пластик — он создаёт герметичную оболочку. Сверху добавляют слои стальной брони и герметика. Вся эта многослойная конструкция защищает кабель от коррозии, солёной воды, ударов якорей и рыбацких тралов. Кабели бывают разной защиты: от лёгких, неармированных (работают на глубине до 4 тыс. метров) до усиленных двухбронных — для прибрежных зон, где риск повреждения выше.