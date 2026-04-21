Зачем Арктике пермский кабель. Интернет придёт на Север

Сегодня мы не представляем жизни без интернета. А в Арктике его почти нет. Скоро всё изменится: подводный кабель даст связь на Севере.
17 апреля в деревне Нестюково под Пермью запустили новую линию. На ней будут производить основу — сердечник. Готовый кабель соберут в Приморье и проложат по дну северных морей.
Маршрут построен.
«Подводный кабель был моей мечтой, — говорит Александр Смильгевич, генеральный директор “Инкаба”. — Мы находимся в Перми, у нас нет выхода к морю. Но когда государство поставило задачу развивать инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока, мы нашли площадку в Приморском крае — с выходом к морю, с пирсом.
Пермское предприятие уже много лет выпускает кабели для телекоммуникаций, энергетики и нефтегаза (на него приходится более четверти всей «оптики» в России). Оно работает с 2007 года. Нынешний завод в деревне Нестюково построили в 2014 году — до этого здесь было чистое поле.
«За это время мы, по сути, закрыли любые потребности в “оптике”, которые существуют в мире, — рассказывает Смильгевич. — Можем делать любой кабель».
Не хватало только подводного. Теперь есть и он. Именно такой кабель потребовался для строительства подводных волоконно-оптических линий связи в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.
Представьте: вы — капитан атомного ледокола или диспетчер порта. Раньше здесь связь работала через спутник, но во время сильной магнитной бури сигнал пропадает, и огромная территория буквально «слепнет». Для стратегических объектов, портов и городов это похоже на средневековье.
Однако до недавнего времени почти никто в России не умел делать специальные кабели, которым не страшны ни арктический лёд, ни давление воды, ни тралы рыболовецких судов. Их везли из Америки или Японии. Когда поставки прекратились, многие решили: всё, Арктика останется без связи. Но нет.
Такие кабели стали делать и в Перми. На предприятии с коротким и звучным именем. «Каб» понятно — кабель. «Ин» — Индивидуальный, Интеллектуальный, Инновационный, Интернациональный… Сегодня это крупнейший производитель оптического кабеля не только в России, но и СНГ.
Пермский подводный кабель уже на 80% состоит из российских материалов: оптоволокно из Саранска, сталь от «Северстали», полиэтилен от «Сибура».
Конечно, не всё ещё своё. Полипропиленовые нити (ими покрывают кабель сверху, чтобы защитить от коррозии) пока импортные. Нержавейка для стальной трубочки, в которую упаковывают волокна, — тоже (но обещают ими заняться в Волгограде). А оборудование — станки, на которых делают кабель, — пока почти всё европейское: машиностроение в России было разрушено в 90-е.
Фонд развития промышленности (ФРП) выдал предприятию льготные займы под 3% годовых: 315 млн рублей на пермскую площадку и 454 миллиона — на завод в Приморье. Общий бюджет проекта — 1 миллиард рублей с учётом собственных средств компании.
У компании есть традиция: каждый год выбирают тему, которая становится ориентиром.
«Был год света, год счастья, год любви. Сейчас — год пути, — рассказывает Смильгевич. — Мы строим цифровые дороги. Наш слоган: “Маршрут построен”.
Как делают «арктическую броню»?
Цеха по производству «Инкаба» напоминают гигантскую швейную фабрику. Вдоль стен — огромные катушки с разными видами кабеля.
Сердце будущего подводного кабеля — оптоволокно, стеклянная нить из кварца, тоньше человеческого волоса.
«Оптоволокно — самый быстрый способ передачи информации, — объясняет заместитель главного технолога предприятия Алексей Шабалин. — Без него не работали бы ни интернет, ни мобильная связь, ни видеозвонки. Световые импульсы летят на расстояние до нескольких тысяч километров».
Эта нить очень хрупкая, как ёлочная игрушка. Поэтому её одевают в прочную «кольчугу», слой за слоем. Сначала волокна упаковывают в стальную трубочку (модуль) и заполняют гидрофобным гелем — он защищает от влаги и не даёт воде растекаться при повреждении. Потом такие трубочки скручивают в жгуты — как нитки в пряжу. Затем на заготовку накладывают расплавленный пластик — он создаёт герметичную оболочку. Сверху добавляют слои стальной брони и герметика. Вся эта многослойная конструкция защищает кабель от коррозии, солёной воды, ударов якорей и рыбацких тралов. Кабели бывают разной защиты: от лёгких, неармированных (работают на глубине до 4 тыс. метров) до усиленных двухбронных — для прибрежных зон, где риск повреждения выше.
Сердечник, который делают в Перми — полуфабрикат. Он поедет в Приморье для финальной сборки.
На заводе «Инкаб ДВ» в посёлке Славянка (200 км от Владивостока) на пермский сердечник намотают дополнительные слои брони.
Готовый кабель весит до 250 тонн и достигает 50 км в длину (это уменьшает количество соединений и повышает надёжность; если нужно длиннее — отрезки сращивают специальными муфтами), рассчитан такой кабель не менее чем на 25 лет работы на дне. Его невозможно перевезти ни грузовиком, ни поездом. Только морем. Поэтому второй завод строили у воды: причал — в 50 метрах от цеха. Из цеха — сразу на судно-кабелеукладчик. Завод в Славянке начнёт работу уже через несколько месяцев.
На большой глубине кабель просто укладывают на дно. А на мелководье, в портах и на оживлённых судоходных путях — обязательно закапывают.
Специальный подводный плуг — огромная стальная конструкция весом в десятки тонн, которую кабелеукладчик тащит за собой, — вспахивает морское дно, зарывая кабель на полтора метра вниз. Чтобы якорь случайного сухогруза не перебил интернет всей Арктики.
Чаще всего кабель рвётся не от времени или нагрузок.
«На суше — экскаватор копнул и наткнулся на кабель. В море — корабль бросает якорь и рвёт кабели на дне», — указывает на человеческий фактор Шабалин.
Номинальная разрывная нагрузка наиболее распространённого типа подводного кабеля составляет порядка 250 кН — это примерно вес двух с половиной гружёных железнодорожных вагонов: такое усилие кабель должен выдерживать штатно при укладке с судна на дно.
Здесь же, на испытательных стендах в Нестюково, всю продукцию проверяют на прочность.
При повреждении подводного кабеля вода под давлением затекает внутрь и распространяется на сотни метров. Чем дальше, тем длиннее участок, который надо менять. Это дорого и долго.
Пермяки запатентовали конструкцию для герметизации, которая блокирует распространение воды. Так, на испытаниях в торец кабеля подавалось давление 40 МПа (400 атмосфер) — столько же, сколько на глубине 4 километра, и удерживалось 24 часа — вода прошла всего 30 метров. Это означает, что при аварии нужно поднять и заменить лишь небольшой участок, а не несколько километров.
Предприятие планирует выпускать более 2,4 тысячи километров подводного кабеля в год. Чтобы понять масштаб: одно специализированное судно-кабелеукладчик за сезон укладывает порядка 1 000 −1 200 км кабеля. Пермские мощности рассчитаны на полную загрузку двух таких судов. Учитывая, что подобных судов в России единицы, это существенный объём — фактически потолок того, что страна способна уложить за год.
Мечта сбылась.
Что этот кабель даст людям?
Для Сахалина, Чукотки и других территорий Арктики и Дальнего Востока новые кабельные линии — это не абстрактная «инфраструктура».Это, например:
телемедицина: врач в районной больнице сможет получить онлайн-консультацию ведущего специалиста из Москвы, не отправляя пациента за тысячи километров.
метеоданные в реальном времени для капитанов судов на Северном морском пути — от качества связи здесь буквально зависит безопасность навигации во льдах.
нормальный интернет для школьников, которые сейчас зачастую учатся дистанционно.
возможность для молодых специалистов работать в арктических регионах, не чувствуя себя отрезанными от страны.
Качественная связь — это один из главных факторов, которые останавливают отток населения с Дальнего Востока и из Арктики и привлекают новые профессиональные кадры на эти территории.
Россия делает ставку на свой Север. И у этого есть огромный плюс.
«Мы закрываем критическую потребность для освоения Арктики и обеспечиваем технологический суверенитет», — подчёркивает Александр Смильгевич. Его мечта сбылась. Пермский кабель скоро уйдёт на дно Арктики. И там, где сегодня связи нет, она появится. Впрочем, такие кабели нужны не только на Севере. Они могут обеспечить связь портам на Чёрном, Каспийском и Балтийском морях, помогут проводить геологоразведку и развивать 5G в удалённых уголках страны.