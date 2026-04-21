В Минтруда высказались о выезде казахстанцев на заработки

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года объяснил, почему казахстанцы выезжают за рубеж для трудоустройства, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Аскарбек Ертаев сообщил, что трудовая миграция — это естественный процесс, характерный не только для Казахстана, но и для большинства стран мира.

«Молодые люди хотят выехать за рубеж, выучить язык, поработать за границей, получить опыт и затем вернуться в страну. По сравнению с другими странами у нас таких людей не так много. По данным МИД, около 150 тыс. человек выезжают на работу, работают там, но в итоге возвращаются в Казахстан уже более опытными специалистами. Мы не можем их остановить — это их право: если хотят ехать, могут поехать. Если проблем с визой нет, они могут работать в любой другой стране», — добавил министр.

Задача министерства, по его словам, защита их трудовых прав.

12 февраля 2025 года в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что казахстанцы могут легально работать в Великобритании по определенным профессиям.