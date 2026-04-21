Радий Хабиров встретился с начальником ФКУ «Уралуправтодор»

На повестке — вопросы модернизации транспортной сети региона.
Отметим, что по территории республики проходит 795 км участков федеральных трасс, в том числе М-12 «Восток», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240 Уфа-Оренбург. С недавнего времени, после реорганизации ФКУ Упрдор «Приуралье», они будут находиться в ведении Управления федеральных автодорог «Урал».
«В Уфе будет работать филиал нашей организации, — сообщил Евгений Куркин. — Производственные службы сохранены в полном составе, что позволит обеспечить объёмы работ и качество содержания дорог на прежнем уровне, а также проводить их модернизацию».
На встрече обсудили программу дорожных работ на сети федеральных трасс. В частности, речь шла о строительстве обхода Стерлитамака и восстановлении освещения дороги Р-240 от Уфы до Стерлитамака. Также обсудили продолжение реконструкции автодороги Р-240 (подъезд к М-12 «Восток»), которую планируют завершить в 2028 году.
«Впереди у нас много задач, в том числе в части обеспечения безопасности движения на дорогах, — сказал Радий Хабиров. — Республика со своей стороны будет содействовать эффективной совместной работе и своевременному выполнению намеченных планов».
Стороны также рассмотрели возможности дополнительного финансирования программы ремонта автодорог в 2026—2028 годах.