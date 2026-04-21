Минпромторг предложил платить сборы за смартфоны и ноутбуки

По данным издания, Министерство разработало порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, который начнет взиматься с ноутбуков и смартфонов с 1 сентября 2026 года. Платеж должны будут вносить производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели, им предстоит уплачивать его до допуска продукции к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, который необходимо будет оплатить в течение 10 рабочих дней. В случае своевременной оплаты продажа товара будет разрешена.