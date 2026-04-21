Средняя зарплата в Крыму выросла почти до 64 тысяч рублей

Средняя зарплата в Крыму увеличилась почти до 64 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк в ежегодном отчете перед Госсоветом РК о результатах работы правительства региона за 2025 год.
лучший результат в ЮФО
Рынок труда в республике демонстрирует позитивные изменения. За последний год здесь появилось более 9 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 2,1%, что ниже среднего показателя по стране. В августе этот показатель упал до рекордно низкого уровня — 1,7%. Это произошло благодаря росту активности в курортной сфере, сезонным сельскохозяйственным работам и оживлению строительной отрасли.