Средняя зарплата в Крыму выросла почти до 64 тысяч рублей

Рынок труда в республике демонстрирует позитивные изменения. За последний год здесь появилось более 9 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 2,1%, что ниже среднего показателя по стране. В августе этот показатель упал до рекордно низкого уровня — 1,7%. Это произошло благодаря росту активности в курортной сфере, сезонным сельскохозяйственным работам и оживлению строительной отрасли.