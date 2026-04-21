Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальние перелеты из Европы подорожали на $100 из-за роста цен на топливо

Стоимость авиаперелетов из Европы на дальние расстояния выросла более чем на $100 в расчете на пассажира. На цены повлияла блокада Ормузского пролива из-за конфликта Ирана и США.

Источник: РБК

Перебои в мировых поставках нефти из-за войны в Иране привели к повышению стоимости авиаперелетов из Европы на дальние расстояния более чем на $100 в расчете на пассажира, сообщает Европейская федерация транспорта и окружающей среды (T&E).

Стоимость авиаперевозок выросла на фоне двукратного увеличения цен на авиационное топливо с конца февраля 2026 года. Согласно исследованию T&E, средняя стоимость топлива из расчета на одного пассажира на дальнемагистральных рейсах, вылетающих из Европы, увеличилась на €88 ($104). На рейсах внутри Европы этот показатель вырос на €29.

Анализ T&E, основанный на данных на 16 апреля, показал, что дополнительные расходы на топливо на рейсе из Барселоны в Берлин составят €26 на пассажира, а на рейсе из Парижа в Нью-Йорк — €129.

В T&E заявили, что дополнительные расходы значительно превышают издержки, которые авиакомпании несут в связи с соблюдением климатической политики ЕС. Директор T&E по авиации Дайан Витри отметила: «Кризис на Ближнем Востоке доказывает, что наша реальная уязвимость — это зависимость от иностранной нефти, а не законы, призванные ее исправить».

Европейский союз представит рекомендации по управлению ограниченными поставками авиатоплива 22 апреля. В рамках пакета мер ЕС намерен продвигать энергетическую независимость за счет увеличения инвестиций в экологически чистое авиационное топливо.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше