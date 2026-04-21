Reuters: Илон Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO

По данным Reuters, в соответствии с поданной документацией SpaceX планирует внедрить двухклассовую структуру акционерного капитала. Держатели акций класса B получат по десять голосов за каждую акцию, тем самым консолидируя власть в руках Маска и нескольких инсайдеров. Акции класса A, продаваемые публичным инвесторам, будут давать по одному голосу за каждую акцию. В документации также содержатся положения, которые могут ограничить влияние акционеров на выборы в совет директоров и судебные разбирательства.