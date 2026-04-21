Reuters: Илон Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO

Американский миллиардер Илон Маск сохранит контроль над основанной им компанией SpaceX и после ее выхода на биржу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документацию компании, поданную регуляторам США.

Источник: Коммерсантъ

Американский миллиардер Илон Маск сохранит контроль над основанной им компанией SpaceX и после ее выхода на биржу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документацию компании, поданную регуляторам США.

Илон Маск и «узкий круг инсайдеров сохранят существенный контроль над голосованием в компании, что обеспечит им преимущество перед другими инвесторами». Кроме того, после IPO Маск продолжит занимать должности генерального директора, технического директора и председателя совета директоров, состоящего из девяти членов, передает агентство.

В начале апреля SpaceX конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Компания планирует привлечь $75 млрд при общей оценке ее капитализации в $1,75 трлн. Таким образом, размещение акций станет крупнейшим в истории, значительно превосходящим нынешний рекорд — IPO нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году, когда было привлечено $29 млрд.

По данным Reuters, в соответствии с поданной документацией SpaceX планирует внедрить двухклассовую структуру акционерного капитала. Держатели акций класса B получат по десять голосов за каждую акцию, тем самым консолидируя власть в руках Маска и нескольких инсайдеров. Акции класса A, продаваемые публичным инвесторам, будут давать по одному голосу за каждую акцию. В документации также содержатся положения, которые могут ограничить влияние акционеров на выборы в совет директоров и судебные разбирательства.

