Из-за войны в Иране могут подорожать презервативы: Durex допустила повышение цен на 30%

Война в Иране может сказаться на подорожании презервативов, увеличив цены на продукцию до 30%. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В материале уточняется, что сейчас компания Karex Bhd, которая производит средства контрацепции для ряда брендов, включая Durex, готовится к повышению цен на свою продукцию на 25−30%. Решение связано с дестабилизацией цепочек поставок сырья и ростом расходов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В материале отмечается, что война в Иране начинает влиять не только на энергетические рынки и цены на продукты питания, но и другие аспекты жизни потребителей. Рост стоимости презервативов компания также связывает с нехваткой используемых при производстве химикатов, получаемых из нефти.
