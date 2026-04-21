Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за войны в Иране могут подорожать презервативы: Durex допустила повышение цен на 30%

Bloomberg: компания Durex допустила повышение цен на презервативы до 30%

Источник: Комсомольская правда

Война в Иране может сказаться на подорожании презервативов, увеличив цены на продукцию до 30%. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале уточняется, что сейчас компания Karex Bhd, которая производит средства контрацепции для ряда брендов, включая Durex, готовится к повышению цен на свою продукцию на 25−30%. Решение связано с дестабилизацией цепочек поставок сырья и ростом расходов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В материале отмечается, что война в Иране начинает влиять не только на энергетические рынки и цены на продукты питания, но и другие аспекты жизни потребителей. Рост стоимости презервативов компания также связывает с нехваткой используемых при производстве химикатов, получаемых из нефти.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за закрытия Ормузского пролива мировые компании ищут новые месторождения нефти в Африке, Южной Америке и Средиземноморском регионе.