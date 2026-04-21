В селе Самарской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

В селе Андреевка Богатовского района Самарской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Очаг заболевания выявлен сразу в пяти хозяйствах. Комитет ветеринарии Самарской области утвердил план мероприятий по устранению инфекции и ее последствий. Об этом сообщает правительство Самарской области.
«Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 дней после дня вывода (вывоза) из очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения других мероприятий, предусмотренных правилами», — следует из документа.
План по ликвидации очага включает три направления: организационные меры, ветеринарные мероприятия и работу зоне содержания зараженных животных. Контроль за выполнением приказа возложили на управление организации противоэпизоотических мероприятий.