Reuters заявил, что РФ якобы остановит поставку нефти из Казахстана в ФРГ

Reuters утверждает, что Москва уже первого мая остановит транзит казахстанской нефти в Германию.

Источник: Комсомольская правда

Россия якобы планирует с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Так утверждает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.

«Россия намерена прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу “Дружба” с 1 мая», — указано в материале агентства.

По данным издания, скорректированный график экспорта якобы уже направлен казахстанской и немецкой сторонам. При этом официальных подтверждений этих сведений от российских или казахстанских ведущих ведомств пока не поступало.

Напомним, что совсем недавно о возможной остановке транзита нефти в Германию по «Дружбе» высказывались в Кремле. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Москве ничего неизвестно об этом вопросе. Поэтому он пока не может давать каких-либо комментариев. В то же время Песков добавил, что наша страна готова восстановить поставки топлива по данному трубопроводу для Венгрии и Словакии. Однако это произойдет лишь при условии, что киевский режим прекратит свой шантаж.

«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше