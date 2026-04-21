Claude Sonnet 4.6:Россия якобы планирует с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Так утверждает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Россия намерена прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу “Дружба” с 1 мая», — указано в материале агентства.
По данным издания, скорректированный график экспорта якобы уже направлен казахстанской и немецкой сторонам. При этом официальных подтверждений этих сведений от российских или казахстанских ведущих ведомств пока не поступало.
Напомним, что совсем недавно о возможной остановке транзита нефти в Германию по «Дружбе» высказывались в Кремле. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Москве ничего неизвестно об этом вопросе. Поэтому он пока не может давать каких-либо комментариев. В то же время Песков добавил, что наша страна готова восстановить поставки топлива по данному трубопроводу для Венгрии и Словакии. Однако это произойдет лишь при условии, что киевский режим прекратит свой шантаж.