«Финуслуги» объявили о начале выплат по внебиржевым облигациям «ЕвроТранса»

«Финуслуги» получили средства по заявкам на продажу облигаций «ЕвроТранса» и начинают выплаты по просроченным платежам. Об этом сообщила пресс-служба платформы. «Финуслуги» фиксируют невыплаты «ЕвроТранса» по «народным облигациям» с 10 апреля.
Народные облигации — особый тип бумаг, который можно приобрести на «Финуслугах». Эмитенты продают облигации держателям напрямую через личный кабинет платформы. При этом бумагами не торгуют на бирже, из-за чего их цена не зависит от ситуации на рынке, а вернуть вложенные деньги можно не дожидаясь даты погашения.
Речь идет об облигациях серии RU000A109LH7 и RU000A10DEP2. Средства поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни просрочки, следует из пресс-релиза «Финуслуг» (есть у «Ъ»).
После невыплаты по «народным облигациям» стоимость акций «ЕвроТранса» на Мосбирже обновила исторический минимум, упав до 71,5 ₽ За две недели бумаги подешевели на треть. Это не первый раз, когда «ЕвроТранс» не выполнил обязательства по ценным бумагам в срок. В марте компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям.
