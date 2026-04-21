«Финуслуги» объявили о начале выплат по внебиржевым облигациям «ЕвроТранса»

После невыплаты по «народным облигациям» стоимость акций «ЕвроТранса» на Мосбирже обновила исторический минимум, упав до 71,5 ₽ За две недели бумаги подешевели на треть. Это не первый раз, когда «ЕвроТранс» не выполнил обязательства по ценным бумагам в срок. В марте компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям.