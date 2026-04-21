Минфин США расширил санкции против Ирана

Под ограничения попали иранские граждане, компании и самолеты.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Тегерана, включив в списки граждан этой страны, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции, сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения со стороны Вашингтона попали восемь иранцев четыре компании: Chabok FZCO (также известная как Chabok Aviation), Emti Fiber Textile Import Export Trade Limited Company, Saman Air Services и Sepehr Kaveh Kish International Trading Company.

В санкционный перечень добавлены два самолета иранской авиакомпании Mahan Air Boeing 777−200ER, говорится в сообщении.

Ранее источники сообщили, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возможной сделке на сумму около $20 млрд, в рамках которой Иран может отказаться от запасов обогащенного урана. План включает частичную разморозку иранских средств при условии вывоза части обогащенного урана в третью страну, снижения уровня обогащения и введения моратория на ядерную программу, рассказали источники.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше