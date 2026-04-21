Румыния стала владелицей молдавского порта Джурджулешть

В 2021 году Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла портом. В 2025 году пресс-служба ЕБРР сообщила об инициировании тендера на продажу портового оператора, который, как уточнили в организации, проходит «при полном взаимодействии с правительством [Молдавии]». Интерес к порту Джурджулешть, как и его грузооборот, существенно выросли на фоне ситуации на Украине. Сделку по смене собственника порта подвергла критике оппозиция в Молдавии, которая считает, что гавань должна принадлежать молдавскому государству.