Румыния стала владелицей молдавского порта Джурджулешть

БУХАРЕСТ, 21 апреля. /ТАСС/. Компания «Администрация морских портов Румынии», управляющая портом в Констанце на Черном море, стала владелицей Международного свободного порта Джурджулешть в Молдавии. Об этом сообщило правительство Румынии.
«Правительство Румынии приветствует успешное завершение сделки по приобретению национальной компанией “Администрация морских портов Румынии” в Констанце у Европейского банка реконструкции и развития оператора Международного порта Джурджулешть, компании ICS Danube Logistics», — указывается в сообщении.
«Благодаря этому вложению капитала, порт Констанца укрепит свою стратегическую роль в регионе Черного моря с целью стать региональным хабом, который обеспечит соединение между Евросоюзом и соседними регионами, в том числе в контексте прокладывания новых транспортных маршрутов в нынешнем региональном контексте», — отмечает румынский кабинет.
Румынская компания планирует инвестировать средства в долгосрочное развитие Международного порта Джурджулешть «с целью увеличения его пропускной способности, модернизации инфраструктуры и, соответственно, укрепления его позиции в регионе Черного моря и бассейне Дуная».
«В результате этих инвестиций его стратегическая роль возрастет, а порт выгодно расположен, чтобы послужить и в процессе будущего восстановления Украины», — подчеркивается в сообщении. «Не в последнюю очередь эта сделка будет способствовать укреплению экономических и торговых связей между Румынией и Республикой Молдова», — отмечает правительство Румынии.
О порте.
Порт Джурджулешть расположен в 133 км от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай. Он был построен в 2006 году, после того как Молдавия добилась передачи Украиной 430 м береговой полосы взамен участка автомобильной дороги у приграничного села Паланка. В порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. Постройка порта позволила Молдавии получить выход к Черному морю.
В 2021 году Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла портом. В 2025 году пресс-служба ЕБРР сообщила об инициировании тендера на продажу портового оператора, который, как уточнили в организации, проходит «при полном взаимодействии с правительством [Молдавии]». Интерес к порту Джурджулешть, как и его грузооборот, существенно выросли на фоне ситуации на Украине. Сделку по смене собственника порта подвергла критике оппозиция в Молдавии, которая считает, что гавань должна принадлежать молдавскому государству.