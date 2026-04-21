Безопасность нижегородских школ проверят на всероссийских учениях

Эти учения направлены на отработку комплексного сценария действий сотрудников и учащихся образовательных учреждений в условиях внешних угроз.

Генерал-лейтенант Валерий Геннадиевич Синьков, возглавляющий Главное управление МЧС России по Нижегородской области, дал старт масштабным всероссийским учениям, проходящим в регионе. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, который также участвовал в открытии учений.

Эти учения направлены на отработку комплексного сценария действий сотрудников и учащихся образовательных учреждений в условиях внешних угроз. В мероприятии участвуют представители различных ведомств, включая МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардию, а также члены антитеррористической комиссии Нижегородской области.

В текущем году в учениях задействовано около 2000 образовательных организаций, начиная от детских садов и заканчивая колледжами и оздоровительными лагерями. В 52 из них будут отработаны действия всех задействованных спецслужб.

По словам Михаила Пучкова, сотрудники сферы образования прекрасно осознают разницу между знанием и умением применять полученные знания в реальных ситуациях. Основная цель учений — совершенствование практических навыков, необходимых для обеспечения безопасности детей согласно установленным инструкциям.

По завершении учений будет проведен детальный анализ, после которого состоится совещание с руководителями управлений образования муниципальных районов.

Ранее учения по борьбе с паводками начались в Нижегородской области.