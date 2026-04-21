Депутат Бессараб: пенсионерам после 70 лет положены расширенные льготы

В Госдуме напомнили о льготах, которые положены россиянам, достигшим 70-летнего возраста. Пенсионерам положено освобождение от уплаты некоторых налогов, возврат средств за капитальный ремонт, скидки на проезд и многое другое.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пенсионеры могут не платить земельный налог с одного земельного участка в шесть соток.
Так же им положено освобождение от налога на имущество за квартиру, комнату или дом. Но не платить можно только за один объект каждого вида. Налоговая автоматически выставит начисления на один объект.
Неработающим пенсионерам старше 70 лет положена скидка в размере 50% при оплате взносов на капремонт. Но квартира должна быть в собственности, а другие взрослые не должны быть прописаны в ней. А вот после 80 лет пенсионеры полностью освобождаются от взносов на капремонт.
Пенсионеры могут получать скидки на соцуслуги: это бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, путевки в санаторий, если есть показания от доктора, бесплатный проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения. В месяц положенная сумма — 1 825,25 рубля в месяц.
А те, кто старше 80 лет, после 80 лет, помимо льгот получают прибавку к пенсии — в 2026 году это 9584,69 рубля.
Светлана Бессараб отметила, что на уровне региональных бюджетов пенсионерам тоже положены льготы. Например, на проезд на общественном пригородном железнодорожном транспорте, как правило, до 50% стоимости билета, на социальны аптеки.
— Отдельные льготы, например, по зубопротезированию, за исключением протезирования из драгоценных металлов. То есть достаточно большой спектр, — сказала депутат в беседе с ОТР.
Узнать о положенных льготах можно на «Госуслугах» или в МФЦ.
А финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала «Газета.Ru», какими льготами и выплатами население пользуется значительно реже, чем могло бы.
— Чаще всего речь идет о имущественном вычете при покупке жилья. Государство готово вернуть до 260 тысяч рублей с расходов на квартиру и еще до 390 тысяч рублей — с процентов по ипотеке. При этом многие даже не знают, что оформить возврат можно задним числом — за три предыдущих года, — сказала эксперт.