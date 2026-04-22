Нацбанк поменял курс доллара и курс евро на 22 апреля после Радуницы

Национальный банк изменил курсы валют на 22 апреля, среду. Так, после больших выходных и Радуницы курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 22 апреля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8341 белорусского рубля, 1 евро — 3,3421 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7412 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, воскресенье, 19 апреля, понедельник, 20 апреля, и вторник, 21 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были скорректированы на среду, 22 апреля. В итоге курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в среду, 22 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0013 белрубля, курс евро увеличился на 0,0053 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0026 белрубля.
