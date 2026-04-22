«Лаборатория Касперского» выявила новую группу хакеров, атакующих Россию

В компании сообщили, что злоумышленники атакуют РФ уже семь месяцев.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Новая хакерская группировка Geo Likho была выявлена специалистами «Лаборатории Касперского», сообщили ТАСС в компании. Эти хакеры уже минимум семь месяцев атакуют Россию, на которой специализируются, но выделила их в отдельную группу компания только сейчас.

ИБ-специалисты часто дают группам хакеров наименования, содержащие слово «Likho»: уже существуют названия Librarian Likho, Awaken Likho, Angry Likho, Mythic Likho. У новой Geo Likho есть несколько отличительных черт, вроде уникального вредоносного ПО для каждой их цели. Есть и стремление долго находиться в инфраструктуре жертв — от недель до месяцев, поскольку группа сосредоточена на кибершпионаже, и ей нужно вести наблюдение, красть данные. Учитывая ее, РФ атакуют уже более 100 группировок.

«Действия группы характеризуются тщательной подготовкой и ориентацией на конкретные страны: за последние семь месяцев злоумышленники провели более 200 атак в России. В 2025 году наблюдались отдельные заражения в Германии, Сербии, Гонконге — скорее всего случайные, поскольку почти все фишинговые письма и файлы-приманки были написаны на русском языке», — добавил эксперт по кибербезопасности в Kaspersky Алексей Шульмин.

Эти хакеры, уточнили в «Лаборатории Касперского», начинают атаку с персонализированного фишинга. К своим письмам по email они прикрепляют «договор» для ознакомления, а также ссылку на «документы». Переход по ссылке чреват немедленной загрузкой вредоносного скрипта и стартом процесса заражения, которое специалисты характеризуют как трехступенчатое.

Список возможных данных, к которым хакеры могут получить после этого доступ, включает в себя офисные файлы, презентации, изображения, также пользователь рискует дать им доступ к системным журналам и возможность делать снимки экрана. Съемные носители подвержены риску не меньшему, чем данные на основной памяти устройства.

