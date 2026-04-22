Производителям товаров для дома вернут 50% затрат на оборудование для маркировки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») компенсирует 50% затрат на оборудование для маркировки малым производителям товаров для дома и интерьера, заявки будут приниматься с 22 апреля по 31 августа. Об этом сообщили ТАСС в ЦРПТ.
«Мы приняли решение поддержать участников отрасли. Компании могут выбрать подходящий вариант из четырех типовых комплектов оборудования и оперативно внедрить процесс маркировки без существенных затрат. Такие комплекты уже настроены и не требуют привлечения внешних специалистов», — рассказал руководитель управления промышленных товаров ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак» Тигран Аветисян.
В перечень оборудования входят принтеры этикеток, сканеры, терминалы сбора данных — все для работы с кодами Data Matrix. Для получения поддержки производители и импортеры должны иметь сертификаты качества или декларации соответствия на свою продукцию в категории «Товары для дома», а также зарегистрироваться в системе «Честный знак», отмечается в сообщении.
Эксперимент по маркировке товаров для дома и интерьера проходит в России с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года. В системе «Честный знак» досрочно прошли регистрацию 6,8 тыс. компаний, в том числе производители посуды, предметов декора, текстиля, а также импортеры и торговые предприятия.