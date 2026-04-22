Россиянам сказали, кто получит две пенсии в апреле

В апреле 2026 года часть российских пенсионеров получит две выплаты. Это связано с досрочным перечислением майской пенсии из-за предстоящих праздничных дней. Подробности о графике выплат и размере индексации для отдельной категории граждан aif.ru раскрыл доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Эксперт напомнил, что, согласно статье 112 Трудового кодекса, в мае установлены два нерабочих праздничных дня: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы.
«В связи с этим предстоит два периода выходных по три дня — с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, разделённых между собой пятидневной рабочей неделей, — пояснил Игорь Балынин. — Поэтому пенсии тех граждан, выплаты которым приходятся на праздничные дни, придут досрочно. Например, если пенсия по графику приходит пенсионеру 3-го числа, то в апреле она была получена 3 апреля, а выплата за май поступит до 30 апреля. Отсюда мы и получаем, что в апреле у пенсионера будет две пенсии».
Экономист привел конкретный пример для наглядности. В качестве иллюстрации он взял случай с 80-летним юбиляром апреля 2026 года, чья страховая пенсия по старости в апреле составляла 39 303 рубля. С учётом того, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года установлена в размере 9 584,69 рубля, а надбавка за уход составляет 1 413,86 рубля, в мае (в связи с достижением 80-летнего возраста) пенсия будет пересчитана.
«Размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастёт до 50 301,55 рубля, — отметил Балынин. — В связи с этим размер выплаты за май 2026 года будет на 27,98% выше апрельской. Придёт данная сумма не 3 мая, а до 30 апреля. Соответственно, 3 апреля пенсионер получил 39 303 рубля, а до 30 апреля получит 50 301,55 рубля. Суммарно за два поступления в апреле будет перечислено 89 604,55 рубля».
Эксперт также уточнил, что досрочное зачисление средств в первую очередь коснётся граждан, получающих выплаты через банки. Что касается клиентов «Почты России», то там выплаты будут проходить в привычные даты с учетом режима работы отделений. Если дата выпадает на выходной, получить деньги можно будет накануне.
«Важно отметить, что ни для увеличения, ни для досрочного перечисления средств в связи с праздничными днями никаких заявлений подавать не нужно, — подчеркнул Балынин. — У Социального фонда России есть вся необходимая информация. Если кто-то звонит и просит это сделать, можно быть уверенным на 100%, что это мошенники. Самое лучшее — не вступать в диалог и сразу положить трубку».
В связи с предстоящими перечислениями экономист призвал граждан к дополнительной бдительности и рекомендовал предупредить пожилых родственников о возможной активности мошенников на фоне двойных выплат и праздничных дней.