В ОП предостерегли россиян от инвестиций, привязанных к криптовалюте

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общественной палаты (ОП) РФ отмечают всплеск мошеннических схем, связанных с инвестициями в цифровые валюты — россиян заманивают предложениями поучаствовать в торговле на мировых криптобиржах. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Общественная палата наблюдает всплеск мошеннических схем по предложению инвестиций на акции фондов, привязанных к стоимости Bitcoin и Ethereum. Чем ближе принятие закона о регулировании криптовалют, тем ажиотаж вокруг инвестиций в цифровые валюты повышается», — сказал Машаров.
По его словам, сейчас многие компании предлагают клиентам успеть проинвестировать под предлогом закрытия этой возможности в ближайшем будущем. «В ход идут заманчивые предложения, возможность поучаствовать в торговле на крупнейших мировых криптобиржах», — отметил член комиссии ОП РФ.
Он обратил внимание потребителей финансовых услуг на необходимость проверять наличие лицензии Банка России и нахождение компании в соответствующем реестре ЦБ.
«Ключевым моментом, который должен предостеречь будущих клиентов от взаимодействия с подобными проектами — отсутствие права на судебную защиту в нашей стране. По факту это деньги, “проинвестированные” в один конец, назад их уже не вернуть», — подчеркнул Машаров.