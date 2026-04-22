«Русский стандарт»: средний чек россиян в фаст-фуде вырос за год

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Средний чек покупки в кафе быстрого питания в России в I квартале 2026 года вырос с 540 рублей до 752 рублей. При этом общее количество таких платежей снизилось на 5%, говорится в материалах банка «Русский стандарт» (есть у ТАСС).