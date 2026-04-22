«Русский стандарт»: средний чек россиян в фаст-фуде вырос за год

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Средний чек покупки в кафе быстрого питания в России в I квартале 2026 года вырос с 540 рублей до 752 рублей. При этом общее количество таких платежей снизилось на 5%, говорится в материалах банка «Русский стандарт» (есть у ТАСС).
Аналитики подчеркнули, что среди городов с самым большим числом оплат в фаст-фуде в I квартале 2026 года оказались: Москва (средний чек 765 рублей), Санкт-Петербург (442 рубля) и Казань (653 рубля).
Также средний чек вырос и в ресторанах. По данным банка, он составил 2 181 рубль против 2 146 рублей годом ранее. В число городов-лидеров в первом квартале 2026 года вошли: Москва (средний чек — 1 818 рублей), Санкт-Петербург (2 304 рубля) и Нижний Новгород (1 227 рублей).
При этом, популярность оплаты через СБП продолжает расти. Так, по данным эквайринговой сети банка, доля таких операций от их общего числа покупок в кафе быстрого питания в I квартале 2026 года увеличилась до 49% с 40% годом ранее.
Аналитики кредитной организации изучили все покупки по банковским картам в первом квартале 2026 и 2025 годов в категориях «точки быстрого питания» и «рестораны».