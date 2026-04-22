«Известия»: аграрии предложили отменить экспортные пошлины на зерно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Фермерское сообщество предложило отменить экспортные пошлины на зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также принять несколько дополнительных мер поддержки отрасли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) по итогам весеннего съезда аграриев, направленную в правительство РФ, Минсельхоз, Госдуму и Совет Федерации, а также руководству «Единой России».
Так, в документе сообщается о важной роли фермеров, сельхозкооперативов, а также граждан с личными подворьями в обеспечении продовольственной безопасности страны, что подтверждается данными Росстата. Согласно данным статслужбы, уточняет газета со ссылкой на документ, на долю малых фермерских хозяйств (МФХ) приходится 64% всех посевных площадей страны. Кроме того, по итогам 2025 года они также обеспечили около 58% сбора зерновых, 72% подсолнечника, 81% овощей и 83% картофеля. Также МФХ производят 54% молока и 70% мяса крупного рогатого скота, отмечает издание.
Как подчеркивают в организации, несмотря на значительный вклад сектора в решение продовольственных задач и развития сельских территорий, экономические условия для работы фермеров с каждым годом в России ухудшаются. «Это касается финансово-экономической ситуации, диспаритета цен, сокращения доходности, жесткого администрирования процессов через информационные системы. Сегодня все существующие процессы, регулирующие производство и сбыт, настроены на крупных игроков рынка. Малый бизнес не выделен в уклад, требующий специфики госуправления и регулирования», — уточняется в документе.
«Один из ключевых для нас вопросов — отмена экспортных пошлин, так как их введение значительно повлияло на снижение закупочных цен на зерновые культуры на внутреннем рынке и, соответственно, на уменьшение рентабельности сельхозтоваропроизводителей», — пояснила изданию вице-президент АККОР Ольга Башмачникова. По ее словам, актуальны и другие проблемы. В частности, хозяйства прекращают работу только потому, что не тянут ведение цифровых сервисов, которые призваны повысить контроль, но, по сути, создают бюрократическую нагрузку, которая непосильна для малых семейных ферм.
Так, документ содержит 17 предложений, отмечают «Известия». В том числе аграрии просят установить особые тарифы и цены на электроэнергию, подачу воды, газа, дизельное топливо, удобрения на внутреннем рынке или компенсировать фермерам рост цен на производственные ресурсы. Также они предлагают изменить формирование стоимости оформления документов, установив его в зависимости от объема партии товаров.