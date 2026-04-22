Слуцкий предложил предоставлять МСП муниципальные помещения на льготных условиях

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил главам российских регионов обращение с предложением поручить органам местного самоуправления малых городов сдавать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) муниципальные нежилые помещения в аренду на льготных условиях. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР призывает органы местного самоуправления малых городов сдавать в аренду субъектам МСП нежилые помещения на льготных условиях — с коэффициентом от 0.1 до 0.5 от рыночной стоимости. При этом предприниматели, в свою очередь, будут обязаны создавать и сохранять рабочие места для местных жителей в количестве не менее трех», — сказал ТАСС Слуцкий.
В обращении отмечается, что в малых городах механизмы имущественной поддержки предпринимателей либо отсутствуют, либо не обеспечивают достаточной доступности муниципальных помещений. По словам Слуцкого, большинство представителей МСП вынуждено арендовать помещения по рыночным ставкам, что увеличивает издержки бизнеса.
По мнению парламентария, предлагаемая мера позволит поддержать малый и средний бизнес, а также способствовать сохранению и созданию рабочих мест в регионах.