«Ведомости»: операторы попросили Минцифры перенести введение платы за VPN-трафик

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Телекомпании обратились к Минцифры с просьбой отложить введение дополнительной платы за «международный» мобильный трафик (включая VPN) сверх 15 ГБ в месяц, так как не готовы к нововведению ни технически, ни с точки зрения регулирования. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в организациях — участницах обсуждений.
Отмечается, что вступление нововведения в силу было запланировано на 1 мая 2026 года. Однако, по словам двух источников, операторы технически не готовы взимать плату в срок из-за сложностей с настройкой биллинговых систем, которые должны в реальном времени учитывать трафик, тарифицировать услуги и выставлять счета по разным тарифам.
Источник, знакомый с обсуждением, также отмечает изданию, что компании по-разному трактуют требования. Так, часть готова к запуску с 1 мая, другим потребуется время до осени для доработки систем.
По словам еще одного собеседника, несколько участников обсуждений просили у регулятора несколько месяцев, чтобы адаптировать тарифы и сделать нововведения менее болезненными для пользователей. По его мнению, в итоге могут выбрать компромиссный срок — между маем, сентябрем или более поздним периодом.
Третий собеседник издания подтверждает, что за месяц провести настройки технически нереально. По его словам, оператор должен заранее уведомлять абонента о приближении лимита, при этом до конца не ясно, какой трафик считать международным, поскольку в ряде случаев это вызывает вопросы (например, из-за использования иностранной инфраструктуры российскими сервисами).