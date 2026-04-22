Эксперт Сафонов рассказал, когда будет ближайшая индексация пенсий

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ближайшая индексация пенсий состоится 1 октября 2026 года, она коснется военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Следующая запланированная индексация пенсий в 2026 году — 1 октября. Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и др.)», — сказал Сафонов.
Он также добавил, что военные пенсии планируют увеличить на 4%, но итоговый размер индексации может быть скорректирован в большую сторону, если фактическая инфляция за год окажется выше прогнозируемой.
Кроме этого, Сафонов подчеркнул, что военная пенсия рассчитывается на основе денежного довольствия, к которому применяется понижающий коэффициент. В 2026 году он составляет 93%. Также размер пенсии зависит от выслуги лет: при минимальной выслуге в 20 лет берется 50% довольствия, за каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85%, подытожил эксперт.