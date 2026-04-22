От ЦУМа к «Фантастике»: как эволюционируют нижегородские торгцентры

Нижний Новгород накопил богатую историю ритейла. В городе работают десятки крупных торговых объектов, причем бум их строительства пришелся на 2003—2015 годы. Сейчас темпы замедлились, и проекты крупных торговых центров уже не заявляются. ИА «Время Н» решило напомнить читателям, как в нашем мегаполисе развивался этот сектор экономики.
Советские корни: универмаги Горького.
По сути, историю крупных торговых центров в нашем городе можно вести еще с довоенных времен. В конце 1930-х годов было принято решение о строительстве центрального универсального магазина (ЦУМа) — главного торгового предприятия всей Горьковской области. Проект был подготовлен известными архитекторами Валентином Рымаренко и Анатолием Жуковым, но из-за начавшейся Великой Отечественной войной строительство было отложено; его удалось завершить лишь к середине 1950-х годов, когда ЦУМ принял в своих стенах первых покупателей.
Зато к тому моменту уже вовсю функционировал Автозаводский универмаг. Его возвели в 1938 году по проекту архитектора Льва Наппельбаума. Объект в стиле позднего конструктивизма обслуживал крупнейший промышленный район города.
В 1990-х началась новая эпоха для центрального универмага на Московском вокзале — было принято решение о строительстве второго корпуса (так называемого Нового здания). На завершение работ потребовалось почти 5 лет. А уже в начале 2000-х два разрозненных до этого здания объединили удобными переходами.
Добавим, что оба советских универмага — ЦУМ и Автозаводский — признаны памятниками архитектуры.
Тяга к гигантомании.
Еще в конце 1990-х ЦУМ считался крупнейшим торговым объектом не только Нижнего Новгорода, но и всего Поволжья. Тогда большинство жителей города даже не знали, насколько огромными, а также функциональными могут быть торговые центры.
В какой-то степени современные стандарты задал открывшийся в 2003 году на улице Белинского ТЦ «Этажи». Еще через некоторое время на этой же улице вырос ТЦ «Шоколад». С тех пор нижегородцы поняли, что подобные объекты могут выступать не только центрами торговли, но и развлечений.
В 2005-м рядом с ЦУМом напротив Московского вокзала открылся торговый центр «Республика». А еще через год на улице Родионова был построен ТРЦ «Фантастика» площадью 150 тысяч кв. м.
Основным его конкурентом в то время можно считать ТРЦ «Мега», который заработал в конце 2006 года в Кстовском районе.
Тогда же свой большой торгово-развлекательный центр «Золотая миля» появился в Сормовском районе города. Правда, он явно уступал в размерах двум предыдущим ТРЦ.
Позднее еще два крупных ТЦ построили в активно застраиваемом жильем Нижегородском районе: в ЖК «Медвежья долина» открылся ТЦ «Ганза», а на Казанском шоссе — «Индиго Life».
В 2015 году крупный торгово-развлекательный центр — «Жар-птица» — появился Советском районе. И буквально через месяц на площади Лядова заработал ТРК «Небо», который вошел в Топ-3 самых крупных торгцентров Нижнего Новгорода.
Новые реалии.
С 2016 года бизнес сделал крен с торговых объектов на строительство гостиниц, что было обусловлено проведением в городе матчей чемпионата мира по футболу. Поэтому следующего большого торгового центра пришлось ждать довольно долго.
Особенностью нового объекта стала интеграция аквапарка. «Океанис» площадью более 100 тысяч кв.м. открылся на проспекте Гагарина в начале 2022 года. Он также рассчитан не только на шопинг, но и на развлечения.
После этого темпы строительства крупных торговых объектов в Нижнем Новгороде существенно замедлились. Проекты заявлялись, но реализовывать их инвесторы не торопились.
К примеру, говорилось о строительстве нового торгцентра около деревни Новопокровское в Советском районе.
Еще один объект должен появиться в пределах нового ЖК в Верхних Печерах. Сроком реализации проекта называется 2035 год.
Как отмечают эксперты, количество супермаркетов и гипермаркетов начало сокращаться в российских мегаполисах. Одна из причин — изменение потребительского поведения. Граждане предпочитают приобретать товары в небольших магазинчиках «у дома» или делать онлайн-заказы с доставкой.
Неудивительно, что предприниматели уже не торопятся вкладывать деньги в проекты крупных ТЦ. Невысоким оказался интерес с недостроенному торгцентру у бывшего Приокского рынка.
Собственники других объектов начинают избавляются от торговой недвижимости.
А со сменой владельцев меняют название и сами торговые центры. К примеру, торговый центр «Шоколад» переименован в «Счастье».
Примечательно, что оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде за 2025 год вырос на 15,4% и достиг 468,2 млрд рублей. Бизнес адаптируется к новым рыночным реалиям.