В России утвердили ГОСТы на семена масличного льна и льна-долгунца

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил межгосударственные стандарты на семена льна масличного и семена льна-долгунца, требования которых вступят в силу 1 июля 2026 года. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Первый стандарт распространяется на семена масличного льна, предназначенные для пищевых целей и промышленной переработки, второй — на семена льна-долгунца для этих же целей.
В документах устанавливаются требования к состоянию, цвету и запаху соответствующих семян, а также физико-химические показатели, которым они должны соответствовать.
Оба стандарта разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом зерна и продуктов его переработки — филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской академии наук.