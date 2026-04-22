В начале июня Красноярск посетит делегация из Республики Беларусь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 2 по 4 июня Красноярск примет делегацию из Республики Беларусь. Представители пяти белорусских компаний планируют заключить прямые внешнеторговые контракты с красноярскими отельерами, туроператорами, ресторанными и транспортными холдингами.
Предпринимателей туристической отрасли региона приглашают принять участие во встрече. Центр поддержки экспорта (подразделение центра «Мой бизнес») помогает с организационными и финансовыми расходами: перелётом, проживанием, арендой переговорных площадок и транспортным сопровождением гостей.
«Визит белорусской делегации — это возможность для красноярского туристического и ресторанного бизнеса выйти на прямой контакт с надёжными партнёрами и расширить свои внешнеэкономические связи. Участие для красноярских компаний в B2B-переговорах с белорусскими компаниями является бесплатным», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Узнать больше о мероприятиях, услугах и мерах поддержки бизнеса, которые реализуются в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт», можно по телефону: 8−800−234−0−124.
Напомним, в апреле этого года Россия и Беларусь отметили 30-летие Союзного государства, в рамках которого прошло заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики и Красноярского края.
Товарооборот между предприятиями края и белорусскими партнёрами ежегодно растёт, а взаимные поставки — от семян рапса до надёжной техники, зарекомендовавшей себя в сибирских условиях, — создают прочную основу для новых совместных проектов, в том числе в сфере туризма.