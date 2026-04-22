В ГД предложили упростить обмен жилья с маткапиталом на более просторное

Семьи сталкиваются с ситуациями, когда квартиры, купленные с использованием маткапитала, бывает сложно продать, отметила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские семьи должны получить возможность без согласия органов опеки менять жилье, купленное с использованием материнского капитала, на более дорогое или просторное. Такое мнение в интервью ТАСС высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

По ее словам, семьи сталкиваются с ситуациями, когда квартиры, купленные с использованием маткапитала, бывает сложно продать, так как органы опеки могут не дать согласие на сделку. В некоторых случаях это становится проблемой, в том числе при переезде в другой регион или необходимости улучшить жилищные условия.

«У нас даже законопроект был, который, к сожалению, не прошел, но я уверена, что мы сможем еще над ним поработать: чтобы семья, которая вложила деньги [материнского капитала] в жилье, имела право обменять его на более дорогое или более просторное по своему усмотрению. Возможно, там еще какие-то варианты написать, но чтобы не упираться каждый раз в согласие органов опеки», — сказала парламентарий.

«Мы сейчас ждем, какие будут предложения, мы их собираем — как дальше развивать материнский капитал. Очевидно, что он требует своего переосмысления», — подчеркнула Буцкая.

